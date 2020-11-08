Эрдоган поздравил Азербайджан с освобождением Шуши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье поздравил Азербайджан с освобождением города Шуши, о взятии которого заявили ранее в Баку, сообщает агентство "Анадолу".
"Освобождение Шуши - символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой", - заявил в воскресенье Эрдоган.
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