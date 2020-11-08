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Регион 08.11.2020 17:45

Уволен очередной глава спецслужбы Армении, проработавший на этом посту месяц

Временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобожден от должности указом президента республики Армена Саркисяна.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Новым директором спецслужбы назначен Армен Абазян, занимавший должность замглавы СНБ.

Амбарцумян освобожден также и от должности замдиректора СНБ.

8 октября от должности главы спецслужбы Армении был освобожден Аргишти Карамян. И.о. директора СНБ был назначен Амбарцумян.

Это уже четвертое увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году действующего премьера Никола Пашиняна. Ранее эти должности занимали Артур Ванецян и Эдуард Мартиросян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СПЕЦСЛУЖБА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]