Уволен очередной глава спецслужбы Армении, проработавший на этом посту месяц

Временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобожден от должности указом президента республики Армена Саркисяна.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Новым директором спецслужбы назначен Армен Абазян, занимавший должность замглавы СНБ.

Амбарцумян освобожден также и от должности замдиректора СНБ.

8 октября от должности главы спецслужбы Армении был освобожден Аргишти Карамян. И.о. директора СНБ был назначен Амбарцумян.

Это уже четвертое увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году действующего премьера Никола Пашиняна. Ранее эти должности занимали Артур Ванецян и Эдуард Мартиросян.