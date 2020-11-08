Уволен очередной глава спецслужбы Армении, проработавший на этом посту месяц

Временно исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Армении Микаел Амбарцумян освобожден от должности указом президента республики Армена Саркисяна.
Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, указ подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.
Новым директором спецслужбы назначен Армен Абазян, занимавший должность замглавы СНБ.
Амбарцумян освобожден также и от должности замдиректора СНБ.
8 октября от должности главы спецслужбы Армении был освобожден Аргишти Карамян. И.о. директора СНБ был назначен Амбарцумян.
Это уже четвертое увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году действующего премьера Никола Пашиняна. Ранее эти должности занимали Артур Ванецян и Эдуард Мартиросян.
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