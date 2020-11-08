Президент Алиев принял глав МИД и Минобороны Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Хулуси Акара, сообщает пресс-служба главы государства.
Н.Аббасова
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