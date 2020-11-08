ВС Армении вновь обстреливают населенные пункты Агдамского и Тертерского районов Азербайджана - Минобороны

Населенные пункты Агдамского и Тертерского районов вновь подверглись обстрелу со стороны подразделений ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.

"ВС Армении, начиная с 16:30 воскресенья, открыли огонь по населенным пунктам Агдамского и Тертерского районов Азербайджана", - отмечает оборонное ведомства.

По данным Минобороны, подразделения Азербайджанской Армии предпринимают ответные по подавлению огневых точек противника.

Н.Аббасова