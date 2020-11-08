Один человек ранен в результате обстрела ВС Армении Агдамского района Азербайджана - Генпрокуратура

ВС Армении 8 ноября подвергли интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу с различных направлений Агдамский район, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

"В результате попадания вражеского снаряда на территорию села Учоглан примерно в 16:00 по местному времени, был ранен местный житель Мухаммед Ахмадли 1994 года рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в сложившейся ситуации.

Н.Аббасова