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Аббас планирует потребовать у США вернуть американское посольство в Израиле в Тель-Авив - СМИ

Палестинский лидер Махмуд Аббас поздравил объявившего себя победителем президентских выборов в США Джо Байдена и выразил надежду на оживление диалога между сторонами, пишет Times of Israel.

Аббас призвал Байдена "укрепить отношения между палестинцами и Вашингтоном, которые разрушились во время президентского срока Дональда Трампа".

Он выразил надежду, что в дальнейшем стороны будут стремиться к "миру, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

Между тем, источник в офисе Аббаса заявил израильской газете "Хайом дейли", что Рамаллах уже направил Байдену послание, в котором говорится, что палестинцы будут готовы возобновить мирные переговоры с Израилем при посредничестве США, но с того момента, когда они были остановлены в 2016.

Аббас, по его словам, потребует, чтобы Байден вернул посольство США из Иерусалима обратно в Тель-Авив, а также отменил решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Однако Байден, отмечают израильские СМИ, уже говорил, что не будет отменять эти решения. Тем не менее, он выражал намерение занять "более беспристрастную позицию" в палестино-израильском споре.

Кроме того, палестинцы хотят, чтобы США вновь открыли палестинскую дипломатическую миссию в Вашингтоне, которую закрыл Трамп, и возобновили американскую помощь палестинцам в рамках ООН.

Трамп объявил о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим в конце 2017 года, осуществил это в 2018 году.

Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент этой страны Реувен Ривлин поздравили Байдена. Нетаньяху заявил, что Байден является другом Израиля, а Ривлин пригласил его в Иерусалим.

Накануне лидер палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, Исмаил Хания, призвал Байдена "исправить ошибки Трампа".

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, США, ПАЛЕСТИНЦЫ, БАЙДЕН


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