Джонсон выразил надежду на то, что Лондон и Вашингтон смогут заключить торговое соглашение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что Лондону и Вашингтону в конечном итоге удастся заключить торговое соглашение, сообщает агентство Associated Press.
"Я думаю, что есть хорошие шансы (заключить соглашение - ИФ) ... Я никогда не верил в то, что это будет провал, какой бы ни была администрация США", - заявил он агентству.
Джонсон отметил, что "всегда знал, что США - жесткие переговорщики".
Кроме того, он заявил, что с нетерпением ждет возможности "поработать с президентом Байденом и его командой по серии важных тем для нас в ближайшие недели и месяцы: по борьбе с климатическими изменениями, торговле, международной безопасности и многим-многим другим вопросам".
При этом Джонсон не считает, что его прочные контакты с президентом США Дональдом Трампом повредят отношениям, которые он будет выстраивать с Байденом, если тот в конечном итоге займет пост президента США.
Агентство указывает на то, что в прошлом году Байден назвал британского лидера "клоном" Трампа и раскритиковал выход Великобритании из Европейского союза, который всегда отстаивал Джонсон.
Однако Джонсон в интервью агентству заявил, что "правительство этой страны и правительство США в любое время и на любом этапе объединяет гораздо больше, чем разделяет".
"У нас общие ценности. У нас есть общие интересы. У нас есть общая глобальная перспектива. Нам нужно вместе проделать огромный объем работы, чтобы защитить эти ценности: веру в демократию, свободу слова во всем мире, права человека, свободную торговлю, международный порядок", - убежден британский премьер.
Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.
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