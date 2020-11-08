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Карабахский конфликт 08.11.2020 19:32

ВС Армении понесли большие потери в живой силе на Ходжавендском направлении фронта - Минобороны

Азербайджанская Армия в результате наступательной операции, проведенной на Ходжавендском направлении ,нанесла тяжелые удары противнику, сообщает Минобороны Азербайджана.

"2-й и 4-й батальоны 2-го мотопехотного полка ВС Армении понесли потери в личном составе и военной технике. Наблюдаются также проблемы в боевом снабжении полка и в обеспечении оружием и боеприпасами", - сообщает оборонное ведомство

По данным Минобороны, в результате обстрела батарей противника подразделениями ВС Азербайджана из 120-мм минометов в Ходжавендском направлении есть большое количество убитых и раненных среди личного состава частей 3-го мотострелкового полка ВС Армении.

"Выяснилось, что командир одной из частей полка вместе с личным составом бежал, оставив боевые позиции. Артиллерийские удары наносятся и по позициям вражеских частей вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района", - отмечает Минобороны.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРОНТ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]