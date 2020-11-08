ВС Армении понесли большие потери в живой силе на Ходжавендском направлении фронта - Минобороны

Азербайджанская Армия в результате наступательной операции, проведенной на Ходжавендском направлении ,нанесла тяжелые удары противнику, сообщает Минобороны Азербайджана.

"2-й и 4-й батальоны 2-го мотопехотного полка ВС Армении понесли потери в личном составе и военной технике. Наблюдаются также проблемы в боевом снабжении полка и в обеспечении оружием и боеприпасами", - сообщает оборонное ведомство

По данным Минобороны, в результате обстрела батарей противника подразделениями ВС Азербайджана из 120-мм минометов в Ходжавендском направлении есть большое количество убитых и раненных среди личного состава частей 3-го мотострелкового полка ВС Армении.

"Выяснилось, что командир одной из частей полка вместе с личным составом бежал, оставив боевые позиции. Артиллерийские удары наносятся и по позициям вражеских частей вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района", - отмечает Минобороны.

Н.Аббасова