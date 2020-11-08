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Регион 08.11.2020 21:34

В правящей партии Грузии назвали абсурдным требование оппозиции о назначении новых выборов

В правящей партии "Грузинская мечта" считают несостоятельными требования, которые прозвучали на проходящей в Тбилиси перед зданием парламента акции оппозиции, не согласной с результатами состоявшихся 31 октября в Грузии парламентских выборов.

"Это их право в рамках закона и свободы выражения устраивать акции и их право выдвигать абсурдные требования на этих акциях", - сказал журналистам в воскресенье вице-спикер грузинского парламента Георгий Кахиани, комментируя заявления оппозиционеров, которые требуют отставки председателя ЦИК Тамары Жвании и назначения новых выборов.

"Надеюсь, что они очень скоро сами же осознают абсурдность своих требований и поймут, что окажутся в политическом тупике. Надеюсь, они вернутся к избирательному режиму и позже к парламентской жизни", - добавил он.

Между тем, Кахиани обратил внимание на ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19 и заявил, что не уверен в том, что лидеры оппозиции сумеют обеспечить на митинге выполнение всех необходимых для предотвращения распространения вируса рекомендаций.

"Нетрудно представить, что, когда собираются пять или шесть тысяч человек, до конца не получится соблюдать соответствующие регуляции. Однако, надеюсь, что они максимально стараются их придерживаться", - сказал он.

При этом вице-спикер указал на то, что власти выполняют свое обязательство по обеспечению свободы выражения.

"Несмотря на существующую ситуацию (с коронавирусом) мы никак не мешаем им в свободе выражения, в организации протестных акций, чтобы за этим не последовали дополнительные политические спекуляции с их стороны. У них есть законное право, но в то же время они (лидеры оппозиции) должны понимать, что на них лежит ответственность в случае, если за этими акциями последуют осложнения с точки зрения пандемии", - сказал Кахиани.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АКЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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