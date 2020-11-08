Азербайджанская армия полностью контролирует Шушу – Минобороны Азербайджана

Армянская сторона для прикрытия своих неудач в боях за город Шуша занимается распространением дезинформации, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«С целью сокрытия своих неудач в боях за город Шуша и успокоить армянское общество Армения занимается распространением дезинформации о возобновлении контроля над городом Шуша. Заявляем, что Азербайджанская армия полностью контролирует город», - отмечается в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков