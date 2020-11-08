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Дальнее зарубежье 08.11.2020 22:03

Зять Трампа посоветовал ему бороться, а не признать поражение - штаб президента

Зять и советник президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, не советовал ему признать поражение на выборах, заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.

"Эта публикация не соответствует действительности. Учитывая неясность с результатами во многих штатах, серьёзные нарушения и отсутствие транспарентности на участках, Джаред посоветовал президенту продолжить использовать все законные механизмы, чтобы добиться точности (подсчетов голосов - ИФ)", - написал он в твиттере.

Ранее CNN сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Кушнер якобы посоветовал Трампу признать поражение.

Трамп в последние годы неоднократно обвинял CNN в распространении "фейковых новостей" о нем и его администрации.

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Тэги: США, ТРАМП, СОВЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]