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Регион 08.11.2020 22:35

Стычки между полицией и грузинской оппозицией начались у здания ЦИК в Тбилиси

У здания ЦИК Грузии в Тбилиси, где в воскресенье вечером собираются сторонники оппозиции, обострилась ситуация, передает корреспондент "Интерфакса".

После попытки нескольких участников акции протеста прорваться ко входу в здание ЦИК полицейские применили водомет и разогнали нападавших. В ответ оппозиционеры начали бросать в полицейских камни.

К зданию ЦИК движется большая колона сторонников оппозиции.

Ранее в воскресенье у здания парламента Грузии собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, которые требовали назначения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамары Жвания. Позже на митинге было заявлено, что акция протеста продолжится у здания ЦИК.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛИЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, СТЫЧКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]