Стычки между полицией и грузинской оппозицией начались у здания ЦИК в Тбилиси

У здания ЦИК Грузии в Тбилиси, где в воскресенье вечером собираются сторонники оппозиции, обострилась ситуация, передает корреспондент "Интерфакса".

После попытки нескольких участников акции протеста прорваться ко входу в здание ЦИК полицейские применили водомет и разогнали нападавших. В ответ оппозиционеры начали бросать в полицейских камни.

К зданию ЦИК движется большая колона сторонников оппозиции.

Ранее в воскресенье у здания парламента Грузии собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, которые требовали назначения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамары Жвания. Позже на митинге было заявлено, что акция протеста продолжится у здания ЦИК.