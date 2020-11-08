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Супруга Трампа призывает к честному подсчету голосов и справедливым выборам

Первая леди США Мелания Трамп в воскресенье призвала к справедливому подведению итогов выборов и указала на важность подсчета только "законных бюллетеней".

"Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждая законная, а не незаконная, бюллетень должны быть подсчитана", - написала супруга действующего президента США в твиттере.

"Мы должны защитить демократию, при полной транспарентности", - добавила она.

Ее комментарии прозвучали на фоне сообщения CNN со ссылкой на источники о том, что Мелания Трамп вслед за рядом других приближенных к Трампу якобы "рекомендовала ему признать поражение" на выборах".

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

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Тэги: США, ТРАМП, СУПРУГА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]