ВС Армении бросили позиции на Ходжавендском направлении фронта – Минобороны Азербайджана

Азербайджанская армия продолжает наступательную операцию на Ходжавендском направлении фронта, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В результате наступательной операции, проводимой Азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику нанесены тяжелые удары», - отмечается в сообщении министерства.
«Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые позиции», - сообщает Минобороны.
Б.Рустамбеков
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