Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.11.2020 09:06

Премьер Японии готов укреплять японо-американский союз при Байдене

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга подтвердил журналистам в понедельник, что готов работать над укреплением японо-американского союза с Джо Байденом, который объявил себя президентом США по итогам состоявшихся президентских выборов.

Суга также отметил, что намерен сотрудничать с Байденом в деле обеспечения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он также сказал, что еще ничего не решено о сроках телефонных переговоров с Байденом или визита в Соединенные Штаты, однако добавил, что хотел бы организовать их в нужное время.

Ранее премьер в твиттере поздравил Байдена с победой на выборах и заявил о стремлении к совместной работе с ним.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, БАЙДЕН, СОЮЗ


Похожие новости


Новый премьер Японии Суга отправился в первое зарубежное турне - во Вьетнам и Индонезию Алиев рассчитывает совместно с Суги укреплять взаимное сотрудничество между Азербайджаном и Японией Есихидэ Суга утвержден на посту премьер-министра Японии Японский премьер может покинуть пост из-за ухудшения здоровья - NHK Японского премьера обвинили в копировании текста речей в память об атомных бомбардировках Абэ еще не определился, поедет ли на Парад Победы в Москву, сообщили в японском посольстве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]