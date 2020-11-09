Премьер Японии готов укреплять японо-американский союз при Байдене

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга подтвердил журналистам в понедельник, что готов работать над укреплением японо-американского союза с Джо Байденом, который объявил себя президентом США по итогам состоявшихся президентских выборов.

Суга также отметил, что намерен сотрудничать с Байденом в деле обеспечения мира в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он также сказал, что еще ничего не решено о сроках телефонных переговоров с Байденом или визита в Соединенные Штаты, однако добавил, что хотел бы организовать их в нужное время.

Ранее премьер в твиттере поздравил Байдена с победой на выборах и заявил о стремлении к совместной работе с ним.