Саакашвили заявил о готовности включиться в борьбу оппозиции против властей Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Пирвели" заявил в ночь на понедельник, что готов включиться в борьбу оппозиционных сил, требующих назначения новых парламентских выборов.

"Если грузинский народ решит необходимость моего включения в борьбу и формы этого включения, я выполню это требование. Я не желаю никаких должностей. Я думаю только о спасении Грузии", - сказал Саакашвили.

Через несколько минут после его заявления в эфире телеканала лидеры и сторонники оппозиции предприняли очередную попытку ворваться в здание ЦИК Грузии. Тремя водометными машинами эта попытка была пресечена, а спецназ отогнал напирающую толпу оппозиционеров. Полиция использовала против собравшихся у здания около двухсот оппозиционеров и акустическую пушку.

После очередной стычки с полицией один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил, что в понедельник в 18:00 акция протеста продолжится на проспекте Руставели.