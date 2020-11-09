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Регион 09.11.2020 09:35

Саакашвили заявил о готовности включиться в борьбу оппозиции против властей Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Пирвели" заявил в ночь на понедельник, что готов включиться в борьбу оппозиционных сил, требующих назначения новых парламентских выборов.

"Если грузинский народ решит необходимость моего включения в борьбу и формы этого включения, я выполню это требование. Я не желаю никаких должностей. Я думаю только о спасении Грузии", - сказал Саакашвили.

Через несколько минут после его заявления в эфире телеканала лидеры и сторонники оппозиции предприняли очередную попытку ворваться в здание ЦИК Грузии. Тремя водометными машинами эта попытка была пресечена, а спецназ отогнал напирающую толпу оппозиционеров. Полиция использовала против собравшихся у здания около двухсот оппозиционеров и акустическую пушку.

После очередной стычки с полицией один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил, что в понедельник в 18:00 акция протеста продолжится на проспекте Руставели.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]