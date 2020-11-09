Индекс S&P 500 в пятницу слабо изменился, но продемонстрировал максимальный с 1932г рост для выборной недели

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, однако недельный рост S&P 500 стал максимальным для недели, на которой проходили президентские выборы в США, с 1932 года, пишет CNBC.

Фондовые индексы США также продемонстрировали максимальный недельный подъем с апреля. Dow Jones и S&P 500 прибавили 6,9% и 7,3% соответственно, Nasdaq вырос на 9%.

В пятницу продолжился подсчет голосов в ключевых штатах. Несмотря на неопределенность на президентских выборах, поддержку рынку оказали перспективы сохранения республиканского большинства в Сенате.

Как отметил Дэн Ай из Fort Pitt Capital Group, "рынок будет более уверенно чувствовать себя при разделенном правительстве", при котором будут невозможны значительные изменения налоговой политики.

По словам главного стратега BNY Mellon Investment Management Алисии Левин, возможность получения демократами небольшого преимущества в Сенате является одним из основных рисков, который рынки еще не учли. "Рынки сейчас рассчитывают на президентство Байдена при республиканском Сенате", - сказала она.

Инвесторы также оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в четверг. Регулятор не стал менять денежно-кредитную политику и заявил о продолжающемся восстановлении экономики страны.

Тем не менее, перспективы для экономики "остаются крайне неопределенными", заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции после ноябрьской встречи.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 638 тыс., свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица упала до 6,9% по сравнению с 7,9% в сентябре. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 530 тыс. и падения второго до 7,6%, сообщает MarketWatch.

"Несмотря на уверенные признаки того, что американцы возвращаются на работу, число случаев коронавируса растет и может означать новые ограничения повседневной жизни, которые могут еще больше ускорить переход к цифровой экономике и вызвать новые призывы к принятию новых мер господдержки", - считает глава по глобальным рынкам Citizens Тони Бедикян.

Акции американской сети аптек CVS Health Corp.подорожали на 5,8%, после того как компания объявила о назначении на пост главного исполнительного директора Карен Линч, которая в настоящий момент является исполнительным вице-президентом. Она сменит Ларри Мерло 1 февраля. CVS Health также отчиталась о превысивших ожидания аналитиков выручке и скорректированной прибыли в минувшем квартале и улучшила годовой прогноз.

Котировки Coty Inc.подскочили на 22,2%. Производитель косметики и парфюмерии в первом финансовом квартале неожиданно получил скорректированную прибыль.

Рыночная стоимость Hershey Co.выросла на 3,3%. Американский производитель шоколада по итогам минувшего квартала получил скорректированную прибыль в $1,86 на акцию при прогнозе аналитиков в $1,74 на акцию. Выручка составила $2,22 млрд, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне $2,18 млрд.

Цена бумаг Uber TechnologiesInc. повысилась на 6,9%. Компания в июле-сентябре вновь зафиксировала чистый убыток, однако выручка компании превзошла прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 66,78 пункта (0,24%) и составил 28323,4 пункта.

Standard & Poors 500 опустился на 1,01 пункта (0,03%) - до 3509,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,3 пункта (0,04%) и составил 11895,23 пункта.