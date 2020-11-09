Информация об обстреле Ханкенди полностью не соответствует действительности - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана категорически опровергает новость армянской стороны об обстреле азербайджанскими военными город Ханкенди.
“Сообщение армянской стороны о возобновлении обстрелов Ханкенди Азербайджанской Армией полностью не соответствует действительности.
В очередной раз заявляем, что Азербайджанская Армия не ведет обстрел населенных пунктов и гражданской инфраструктуры”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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