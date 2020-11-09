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09.11.2020 12:25

Moodys повысило рейтинги Греции до "Ba3", подтвердило рейтинги Италии "Baa3"

Международное рейтинговое агентство Moody s повысило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте до "Ba3" с "B1", а также подтвердило рейтинги Италии на уровне "Baa3".

Прогноз рейтингов обеих стран - "стабильный".

Эксперты агентства отмечают, что продолжающиеся реформы в Греции способствуют устойчивому улучшению институциональной среды и уже обеспечили ощутимый прогресс в сфере налогового администрирования, комплаенса и борьбы с коррупцией.

"Перспективы экономического роста в стране на ближайшие годы являются благоприятными, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, главным образом, для туристического сектора, - говорится в пресс-релизе Moodys. - Греческая экономика выиграет благодаря принимаемым мерам для улучшения инвестиционного климата, а также притоку очень крупного объема европейских средств. Улучшение перспектив роста вместе с разумным бюджетным подходом приведут к постепенному уменьшению госдолга".

Комментируя подтверждение рейтингов Италии, эксперты Moodys отмечают, что экономика страны, вероятно, восстановится после глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в первом полугодии следующего года.

Возобновившийся рост заболеваемости может отсрочить восстановление экономики Италии, однако стимулирующая монетарная политика Европейского центрального банка и средства, которые страна получит из европейского фонда помощи, обеспечат необходимую поддержку экономике в ближайшие годы, говорится в пресс-релизе агентства.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, MOODYS, РЕЙТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]