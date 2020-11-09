Международное рейтинговое агентство Moody s повысило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте до "Ba3" с "B1", а также подтвердило рейтинги Италии на уровне "Baa3".
Прогноз рейтингов обеих стран - "стабильный".
Эксперты агентства отмечают, что продолжающиеся реформы в Греции способствуют устойчивому улучшению институциональной среды и уже обеспечили ощутимый прогресс в сфере налогового администрирования, комплаенса и борьбы с коррупцией.
"Перспективы экономического роста в стране на ближайшие годы являются благоприятными, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, главным образом, для туристического сектора, - говорится в пресс-релизе Moodys. - Греческая экономика выиграет благодаря принимаемым мерам для улучшения инвестиционного климата, а также притоку очень крупного объема европейских средств. Улучшение перспектив роста вместе с разумным бюджетным подходом приведут к постепенному уменьшению госдолга".
Комментируя подтверждение рейтингов Италии, эксперты Moodys отмечают, что экономика страны, вероятно, восстановится после глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в первом полугодии следующего года.
Возобновившийся рост заболеваемости может отсрочить восстановление экономики Италии, однако стимулирующая монетарная политика Европейского центрального банка и средства, которые страна получит из европейского фонда помощи, обеспечат необходимую поддержку экономике в ближайшие годы, говорится в пресс-релизе агентства.
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