В Украине за сутки около 8,7 тыс. заболевли COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших - 2 тыс. 277, умерли 115 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321). Также за последние сутки госпитализированы - 1 тыс. 100 человек, летальных случаев - 115, выздоровели - 2 тыс. 277 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 8 ноября в Украине было зафиксировано 9 397 новых случаев инфицирования COVID-19; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 тыс. 721 заболевших, 5 ноября - 9 тыс. 850 новых случаев заболевания.

Число инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 тыс. 018 человек, 8 тыс. 565 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 209 тыс. 143.