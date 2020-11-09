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Здравоохранение 09.11.2020 12:53

В Украине за сутки около 8,7 тыс. заболевли COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших - 2 тыс. 277, умерли 115 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321). Также за последние сутки госпитализированы - 1 тыс. 100 человек, летальных случаев - 115, выздоровели - 2 тыс. 277 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 8 ноября в Украине было зафиксировано 9 397 новых случаев инфицирования COVID-19; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 тыс. 721 заболевших, 5 ноября - 9 тыс. 850 новых случаев заболевания.

Число инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 тыс. 018 человек, 8 тыс. 565 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 209 тыс. 143.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]