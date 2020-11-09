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Здравоохранение 09.11.2020 13:19

В Нью-Дели зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

В столице Индии за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

За минувшие сутки в Нью-Дели зарегистрировали 7,7 тыс. заболевших. Резкий рост заболеваемости местные власти связывают, в частности, с повышенным загрязнением воздуха.

В целом по всей стране за 24 часа зафиксировали 45,9 тыс. случаев COVID-19. Днем ранее этот показатель составил 45,6 тыс.

Таким образом, с начала пандемии в стране выявили свыше 8,5 млн случаев заражений коронавирусом. Индия занимает вторую строчку в списке стран с самым высоким числом заражений после Соединенных Штатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, СТОЛИЦА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]