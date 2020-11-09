В Нью-Дели зафиксировали рекордный прирост новых случаев COVID-19

В столице Индии за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

За минувшие сутки в Нью-Дели зарегистрировали 7,7 тыс. заболевших. Резкий рост заболеваемости местные власти связывают, в частности, с повышенным загрязнением воздуха.

В целом по всей стране за 24 часа зафиксировали 45,9 тыс. случаев COVID-19. Днем ранее этот показатель составил 45,6 тыс.

Таким образом, с начала пандемии в стране выявили свыше 8,5 млн случаев заражений коронавирусом. Индия занимает вторую строчку в списке стран с самым высоким числом заражений после Соединенных Штатов.