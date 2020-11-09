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Здравоохранение 09.11.2020 13:35

В Армении за сутки более 1 тыс. заражений COVID-19, скончались 23 человека

Медики в Армении за сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 107 тыс. 466, сообщил в понедельник единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 175 новых больных за сутки.

По данным центра, в Армении скончались еще 23 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 987. "Из них 1 тыс. 580 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 407 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 64 тыс. 910 человек (+731 за сутки).

Медики в Армении за сутки сделали 2 тыс. 358 тестов на COVID-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]