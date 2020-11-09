В Армении за сутки более 1 тыс. заражений COVID-19, скончались 23 человека

Медики в Армении за сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 107 тыс. 466, сообщил в понедельник единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 175 новых больных за сутки.

По данным центра, в Армении скончались еще 23 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 987. "Из них 1 тыс. 580 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 407 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 64 тыс. 910 человек (+731 за сутки).

Медики в Армении за сутки сделали 2 тыс. 358 тестов на COVID-19.