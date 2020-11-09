Глава МИД Ирана на фоне результатов выборов в США призвал страны Ближнего Востока к диалогу

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов к диалогу со своими соседями для разрешения разногласий.
"Искреннее обращение к нашим соседям: Трамп уйдет через 70 дней, а мы останемся здесь навсегда. Делать ставку на аутсайдеров для обеспечения безопасности никогда не было хорошей затеей", - написал Зариф в Твиттере.
"Мы протягиваем руку нашим соседям для диалога, чтобы разрешить разногласия. Только вместе мы сможем построить лучшее будущее для всех", - отметил министр.
Накануне в Иране выразили надежду на смягчение позиции США по отношению к Тегерану, если кандидат от Демократической партии Джо Байден займет пост президента.
"Наконец, с объявлением результатов выборов в США эпоха Трампа и его авантюрной и воинственной команды подошла к концу. Я надеюсь, мы увидим изменение деструктивной политики Соединенных Штатов, возвращение к соблюдению законов и международных обязательств, уважение к государствам", - отметил вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.
Отношения между Ираном и США обострились при администрации Дональда Трампа, в особенности после того, как он вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.
Голосование на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.
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