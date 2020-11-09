Рекордные почти 21,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в России, 256 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 798 тыс. случаев, что является рекордными за весь период распространения инфекции, умерли за сутки 256 пациентов, выписаны по выздоровлению - 10,7 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 849 (26,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Впервые за весь период распространения коронавирусной инфекции в РФ количество новых случаев за сутки превысило отметку в 21 тыс. Психологический рубеж на 20 тыс. выявлений был преодолен в прошлую пятницу, 6 ноября.

Рост выявлений в РФ начался в сентябре и усилился к началу октября. В течение месяца количество новых случаев в сутки выросло с 8 тыс. в конце сентября до 18 тыс. в конце октября.

По-прежнему наиболее высокие показатели фиксируются в Москве. В российской столице поставлен абсолютный рекорд по выявлениям за сутки - 6 тыс. 897.

Выписаны по выздоровлению были 3 тыс. 313 человек, умерли 72 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 796 тыс. 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 30 тыс. 793 человек, по выздоровлению выписаны - 1 млн 335 тыс. 141 выписанных, в том числе 10 тыс. 722 были выписаны за последние сутки.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 65,2 млн. тестов на COVID-19, из них 526 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 425 тыс. 117 человек.