Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 09.11.2020 14:26

Рекордные почти 21,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в России, 256 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 798 тыс. случаев, что является рекордными за весь период распространения инфекции, умерли за сутки 256 пациентов, выписаны по выздоровлению - 10,7 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 849 (26,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Впервые за весь период распространения коронавирусной инфекции в РФ количество новых случаев за сутки превысило отметку в 21 тыс. Психологический рубеж на 20 тыс. выявлений был преодолен в прошлую пятницу, 6 ноября.

Рост выявлений в РФ начался в сентябре и усилился к началу октября. В течение месяца количество новых случаев в сутки выросло с 8 тыс. в конце сентября до 18 тыс. в конце октября.

По-прежнему наиболее высокие показатели фиксируются в Москве. В российской столице поставлен абсолютный рекорд по выявлениям за сутки - 6 тыс. 897.

Выписаны по выздоровлению были 3 тыс. 313 человек, умерли 72 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 796 тыс. 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 30 тыс. 793 человек, по выздоровлению выписаны - 1 млн 335 тыс. 141 выписанных, в том числе 10 тыс. 722 были выписаны за последние сутки.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 65,2 млн. тестов на COVID-19, из них 526 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 425 тыс. 117 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Даже бессимптомный COVID заметно усиливает грипп - Попова 4,85 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 73 умерших - оперштаб 4,92 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 121 умерших - оперштаб В России за сутки зарегистрировано почти 5,4 тыс. новых случаев COVID-19, 79 умерших - оперштаб Путин и Трамп выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия - Кремль 6,61 тыс. новых случаев COVID-19 в России, 130 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]