В Грузии за сутки 2 тыс. 927 заражений COVID-19, скончались 24 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 тыс. 927 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 60 тыс. 680, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 901 новом больном за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 499 человек, за минувшие сутки скончались еще 24 человека.

В режиме карантина находятся 2 тыс. 982 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 780 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 879 человек. Выздоровели 45 тыс. 42 больных.