В военном вмешательстве Турции нет необходимости - президент Алиев

Баку против интернационализации карабахского конфликта и не видит необходимости в военном вмешательстве Анкары, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я не хочу заглядывать слишком далеко, поскольку это будет зависеть от ситуации на поле боя. Это будет зависеть от поведения Армении и других стран. Я много раз говорил, что мы против интернационализации конфликта. Мы просили все страны, соседние и не соседние, держаться подальше от этого конфликта. Мы сражаемся на наших международно признанных территориях. Это наша позиция. Думаю, что происходящее сейчас в том же виде и продолжится, поэтому в каком-либо военном вмешательстве Турции не возникнет необходимости", - сказал Алиев в интервью "BBC News".

При этом президент напомнил, что договорная база двусторонних азербайджано- турецких отношений включает договор об оказании Турцией военной поддержки в случае агрессии в отношении Азербайджана.

"Много лет назад мы подписали с Турцией документ, предусматривающий военную поддержку в случае агрессии. Таким образом, у нас с Турцией в той или иной степени существует тот же формат и та же правовая база как у Армении с Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной поддержке Турции, то мы рассмотрим этот вариант", - заявил Алиев.

Н.Аббасова