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Макроэкономика 09.11.2020 16:10

ЕС введет новые пошлины на товары из США из-за субсидирования Boeing

Евросоюз введет новые таможенные пошлины на товары из США в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном концерна Boeing Co. (SPB: BA), заявил в понедельник исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"У нас есть решение Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Boeing, которое позволяет нам ввести пошлины, и мы занимаемся этим", - передает его слова агентство AFP.

В то же время Домбровскис отметил, что Брюссель открыт для переговоров.

"Как ЕС неоднократно заявлял, мы готовы приостановить или отменить пошлины в любой момент, если США приостановят или отменят свои пошлины", - добавил вице-председатель ЕК.

Споры между ЕС и США о субсидирования авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В прошлом году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.

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Тэги: ЕС, США, АВИАСТРОИТЕЛИ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]