Президент Азербайджана объявил об освобождении от армянской оккупации еще 23 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанская армия освободила из оккупации ВС Армении еще 23 населенных пункта, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации 6 сел Физулинского, 4 села Ходжалинского, 5 сел Ходжавендского, 3 села Джебралильского , 3 села Губадлинского и 2 села Зангиланского районов Азербайджана", - написал глава Азербайджана в своем аккаунте в Twitter.
В частности, от армянской оккупации освобождены села Гобу Дилагарда, Йал Пирахмедли, Йухари Йагливанд, Дилагарда, Сейид Махмудлу и Елесгерли Физулинского района, села Демирчиляр, Чахагчы, Медеткенд и Сыхнаг Ходжалинского района, села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых Ходжавендского района, села Гусейналылар, Сойудлю, Ашагы Сирик Дебраильского района, села Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Хочик Губадлинского и села Кечикли и Ордекли Зангиланского района.
Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации свыше 200 населенных пунктов, включая 5 городов: Шуша, Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.
Н.Аббасова
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