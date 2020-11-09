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Карабахский конфликт 09.11.2020 14:01

Президент Азербайджана объявил об освобождении от армянской оккупации еще 23 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанская армия освободила из оккупации ВС Армении еще 23 населенных пункта, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации 6 сел Физулинского, 4 села Ходжалинского, 5 сел Ходжавендского, 3 села Джебралильского , 3 села Губадлинского и 2 села Зангиланского районов Азербайджана", - написал глава Азербайджана в своем аккаунте в Twitter.

В частности, от армянской оккупации освобождены села Гобу Дилагарда, Йал Пирахмедли, Йухари Йагливанд, Дилагарда, Сейид Махмудлу и Елесгерли Физулинского района, села Демирчиляр, Чахагчы, Медеткенд и Сыхнаг Ходжалинского района, села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых Ходжавендского района, села Гусейналылар, Сойудлю, Ашагы Сирик Дебраильского района, села Йухары Моллу, Ашагы Моллу, Хочик Губадлинского и села Кечикли и Ордекли Зангиланского района.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации свыше 200 населенных пунктов, включая 5 городов: Шуша, Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ДЕОКУПАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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