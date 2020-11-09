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Регион 09.11.2020 16:23

Саммит ШОС пройдет 10 ноября в режиме видеоконференции под председательством Путина

Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции) состоится во вторник, 10 ноября под председательством Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов.

Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]