Саммит ШОС пройдет 10 ноября в режиме видеоконференции под председательством Путина

Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции) состоится во вторник, 10 ноября под председательством Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов.

Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг.