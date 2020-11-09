Саммит ШОС пройдет 10 ноября в режиме видеоконференции под председательством Путина

Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (в режиме видеоконференции) состоится во вторник, 10 ноября под председательством Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов.
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