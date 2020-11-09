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Дальнее зарубежье 09.11.2020 17:02

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (Mart Helme) заявил, что уходит в отставку из-за критики в свой адрес после его высказываний о фальсификации президентских выборов в США.

"Вчера вечером я решил уйти, глядя на эту клевету и ложь, распространяемую СМИ Эстонии," - заявил Хельме на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, критикуя выборную кампанию в США, он выполнил роль свободных СМИ в Эстонии, которые "предвзято освещали ход выборов". "Журналистика в Эстонии не говорит народу правду о том, о чем говорят все СМИ США, а я это сделал - выборы фальсифицированы. Я честно рассказал об этом, и сейчас я большой преступник? Шутите?" - сказал Хельме.

"Вы четыре года издевались над Трампом, разве это не наносило ущерба безопасности Эстонии?" - заметил он.

Хельме сообщил, что уходит на работу депутатом парламента и выразил уверенность, что коалиция из-за него не распадется.

В воскресенье Март Хельме и его сын, председатель Консервативной народной партии, министр финансов Мартин Хельме (Martin Helme) в интервью радио Tre Raadio усомнились в честности проведенных в США выборов главы государства.

По оценке Марта Хельме, Джо Байдена избрало президентом Америки "глубинное государство". "Логика деятельности глубинного государства - для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы", - сказал министр внутренних дел.

При этом Хельме-младший высказал мнение, что "вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы". "По-моему, все нормальные люди должны были бы выступить против этого. Нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если результаты выборов можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", - сказал он.

В связи с этим президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявила, что "два министра Эстонской Республики решили использовать вес своих слов для нападок на нашего главного союзника".

"Безопасность Эстонии основана на нашей собственной обороноспособности и отношениях с союзниками. Мы создавали, поддерживали и развивали и то, и другое долгие годы и при различных правительствах, но сегодня мы увидели, что их можно также разрушать и уничтожать", - сказала Кальюлайд.

По ее мнению, такие слова наносят ущерб безопасности Эстонии. "Я в ближайшие дни созову совет по государственной обороне, где мы сформируем четкую позицию по этим вопросам", - сообщила эстонский президент.

Критике высказываниям министров подверг и премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), заявивший, что "агрессивная риторика в адрес одного из наших важнейших союзников крайне безответственна".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МВД, ГЛАВА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]