Ситуация в Бельгии при некотором улучшении статистики по COVID-19 все еще очень тяжелая - премьер

Несмотря на небольшое улучшение в Бельгии данных по пандемии коронавируса, пока нет речи о том, чтобы внушать ложную надежду и уступать давлению того или иного лагеря, как это было слишком часто до сих пор, заявил премьер-министр Александр Де Кроо.

"Есть некоторые цифры, которые впервые (за последние недели - ИФ) слегка сдвинулись в хорошем направлении", - сказал в понедельник глава федерального бельгийского правительства в эфире франкоязычного радио.

Однако, по его словам, "нагрузка на больницы остается чрезвычайно высокой". Он подчеркнул, что "санитарная ситуация по-прежнему очень тяжелая".

Оценивая действия властей во время пандемии, он отметил, что "еще слишком рано, чтобы понимать, были или нет совершены ошибки". "Мы постоянно учимся. По этому вирусу нет учебников", - констатировал премьер-министр.

Де Кроо считает слишком поспешным делать вывод о достижении пика второй волны пандемии. "Пока важно, чтобы каждый продолжал соблюдать меры: работать дома, когда это возможно, сохранять дистанцию от других, носить маску".

По его мнению, против этого вызова придется держаться долго. "Я знаю, что то, что мы требуем, переносить не просто. Но зато уже видны первые результаты", - продолжил премьер.

Он воздержался от прогнозов на ближайшие недели, ограничившись напоминанием, что в конце ноября будет проведена оценка результата предпринятых мер.

Для Де Кроо тем не менее очевидно, что рождественские и новогодние праздники "не будут такими, как в прошлом году". "Невозможно сейчас говорить о том, какие меры будут приниматься в тот момент (на праздники)", - пояснил он.

В нынешнем экономическом контексте Де Кроо призвал бельгийцев потреблять национальную продукцию, чтобы поддержать экономику страны.

Глава правительства заверил, что ситуация в школах отслеживается очень внимательно, отметив одновременно риск заражений при скоплении людей во время подобной пандемии. Вместе с тем он подчеркнул важность продолжения образования, на котором уже и так отразилась первая волна COVID-19.

Де Кроо также заявил о финансовых мерах поддержки медицинского персонала, включая повышение зарплаты в предстоящем году, на которое уже заложен бюджет в 1 млрд евро.

Статистические данные на понедельник показывают некоторое замедление распространения коронавируса в Бельгии. Среднее ежедневное число госпитализаций снизилось по сравнению с предыдущим периодом в семь дней.

Вместе с тем отмечается рост летальных исходов от заражения COVID-19. В среднем в день в период с 30 октября по 5 ноября умирали 179 человек. Это означает рост на 55% по сравнению с предыдущей неделей. Всего с начала пандемии от коронавируса в Бельгии умерли 13055 человек.