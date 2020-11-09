Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой на выборах

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

"Я поздравляю Джо Байена и Камалу Харрис и надеюсь, что мы будем активно сотрудничать друг с другом", - сказал он, выступая на генассамблее ВОЗ.

Нынешний президент США Дональд Трамп отрицательно относится к ВОЗ, так как считает эту организацию прокитайской. По мнению Трампа, ВОЗ плохо действовала в ситуации с коронавирусом COVID-19. В итоге американский президент решил вывести США из этой организации.

Байден объявил себя победителем президентских выборов в США. Он основывался при этом на прогнозах СМИ об итогах выборов. Трамп не признал поражение и намерен оспаривать результаты выборов в ряде ключевых штатов. В случае победы Байдена, его вице-президентом станет Камала Харрис.