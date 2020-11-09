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Дальнее зарубежье 09.11.2020 17:40

Глава ВОЗ поздравил Байдена с победой на выборах

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

"Я поздравляю Джо Байена и Камалу Харрис и надеюсь, что мы будем активно сотрудничать друг с другом", - сказал он, выступая на генассамблее ВОЗ.

Нынешний президент США Дональд Трамп отрицательно относится к ВОЗ, так как считает эту организацию прокитайской. По мнению Трампа, ВОЗ плохо действовала в ситуации с коронавирусом COVID-19. В итоге американский президент решил вывести США из этой организации.

Байден объявил себя победителем президентских выборов в США. Он основывался при этом на прогнозах СМИ об итогах выборов. Трамп не признал поражение и намерен оспаривать результаты выборов в ряде ключевых штатов. В случае победы Байдена, его вице-президентом станет Камала Харрис.

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Тэги: ВОЗ, США, БАЙДЕН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]