Путин считает, что появилась возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию

Гуманитарная катастрофа в Сирии остается значительной, но есть возможность обеспечить массовое возвращение беженцев на родину, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя все еще остается весьма значительным. И сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в формате видеоконференции.

Он подчеркнул: важно, чтобы этот процесс шел естественно, без принуждения, каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о принимаемых руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни.

По словам Путина, именно на это нацелена международная конференция по беженцам и внутренне перемещённым лицам, которая состоится 11-12 ноября в Дамаске.

"К мероприятию будет приурочена и передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза", - сообщил президент.

Путин при этом отметил, что в Сирии принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются ограничения политического, социального и психологического плана.

"Предпринятые усилия дают результат: из-за рубежа вернулось свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратилось более 1 млн 300 тысяч человек. Это, безусловно, ваша заслуга, господин президент", - сказал он.

Россия, по словам Путина, Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской республике, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности. "В этой связи нельзя не отметить эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции", - сказал глава российского государства.

Как заявил Путин, совместными усилиями удалось многого достичь. В частности, практически ликвидирован очаг международного терроризма в Сирии, заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь, а также ведется инклюзивный политический процесс под эгидой ООН.