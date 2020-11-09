Миру нужны более эффективные средства для борьбы с пандемией COVID-19 - глава ВОЗ

Миру нужны более эффективные инструменты, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса COVID-19, заявил в понедельник на ассамблее ВОЗ глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Несмотря на то, что мы используем средства, которые у нас есть, чтобы сдержать распространение (вируса - ИФ) и спасти жизни, мы знаем, что нам нужны более эффективные средства, чтобы взять под контроль пандемию", - сказал Гебрейесус.

"Возможно, мы устали от COVID-19, но он не устал от нас", - добавил директор ВОЗ.

По его словам, вакцина - часть решения проблемы COVID-19, однако ею решение проблемы не ограничивается. "Вакцина срочно нужна, чтобы противостоять пандемии, однако она не отменяет необходимости лучшего финансирования сферы общественного здравоохранения", - считает глава ВОЗ.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, в мире более 50,4 млн человек заразились коронавирусом COVID-19 с начала пандемии. Скончалось более 1,2 млн человек.