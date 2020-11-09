Тканевые маски плохо защищают от коронавируса, респираторная маска типа FFP2 - лучше, заявил руководитель Ведомства здравоохранения берлинского района Райникендорф Патрик Ларшайд.
"Маски, которые мы знаем - это маска из куска ткани. Она не соответствует медицинским критериям. За ее счет есть определенное снижение возбудителей вируса в воздухе, но меня самого, как человека, который ее носит, она практически не защищает. И других тоже она защищает очень ограничено. Ее нельзя путать с маской, которую носит, например, пожарный", - сказал Ларшайд в понедельник на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине.
По его словам, тканевые маски - это "важный психологический инструмент", повышающий бдительность.
В Германии для защиты от коронавируса люди активно пользуются масками-респираторами типа FFP2, изначально они были созданы для защиты от строительной пыли и других вредных промышленных веществ. По словам Ларшайда, этот вариант для защиты от коронавируса тоже не идеален.
"FFP2 тоже не стопроцентно безопасны. Они дают высокую защиту и допустимы в медицинской сфере. Их носят там, где высок риск заражения, в комбинации с другими защитными мерами это работает очень хорошо. Но такие маски затрудняют дыхание", - сказал он.
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