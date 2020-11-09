Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.11.2020 20:33

Путин подписал закон о запрете членам СБ РФ иметь зарубежные счета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, вносятся изменения в федеральный закон "О безопасности".

В частности, в полномочия Совбеза России включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территорий РФ, а также призывы к таким действиям.

Поправки касаются также и запрета на открытие и наличие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, заместителю председателя Совбеза, секретарю Совбеза и членам Совбеза РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СБ, ЗАРУБЕЖЬЕ, СЧЕТА


Похожие новости


Алиев и Патрушев провели встречу в Баку США намеренно затягивает урегулирование ядерной проблемы КНДР - Патрушев Путин обсудил с СБ РФ Венесуэлу и предполагаемый выход США из ДРСМД Патрушев начинает переговоры в ОАЭ Патрушев назвал Афганистан страной с наибольшей террористической активностью Патрушев обсудил с главой МИД Ливии проблематику внутриливийского урегулирования и борьбу с терроризмом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]