Путин подписал закон о запрете членам СБ РФ иметь зарубежные счета

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совбеза РФ иметь зарубежные счета.

В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, вносятся изменения в федеральный закон "О безопасности".

В частности, в полномочия Совбеза России включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территорий РФ, а также призывы к таким действиям.

Поправки касаются также и запрета на открытие и наличие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, заместителю председателя Совбеза, секретарю Совбеза и членам Совбеза РФ.