Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

Число новых случаев заражения коронавирусом по всему миру в воскресенье снизилось до 440,1 тыс. после антирекорда в пятницу прошлой недели, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В пятницу 6 ноября ВОЗ зарегистрировала 592,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в мире. Это было максимальное число суточных заражений с начала пандемии. В субботу и воскресенье темп распространения вируса падал, до 583,6 тыс. и до 440,1 тыс. соответственно.
С начала пандемии во всем мире заразились коронавирусом более 50 млн человек, более 1,2 млн умерли.
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