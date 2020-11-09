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Здравоохранение 09.11.2020 20:46

Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу

Число новых случаев заражения коронавирусом по всему миру в воскресенье снизилось до 440,1 тыс. после антирекорда в пятницу прошлой недели, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В пятницу 6 ноября ВОЗ зарегистрировала 592,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в мире. Это было максимальное число суточных заражений с начала пандемии. В субботу и воскресенье темп распространения вируса падал, до 583,6 тыс. и до 440,1 тыс. соответственно.

С начала пандемии во всем мире заразились коронавирусом более 50 млн человек, более 1,2 млн умерли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]