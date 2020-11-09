Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Захаровым и Волчек

Скончавшегося на 87-м году жизни писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили в понедельник днем на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
"На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста России, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал "Интерфаксу" ранее представитель писателя Олег Сташкевич, открытой церемонии прощания с писателем не было из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Прощание пройдет в закрытом режиме, только для родных и близких. Место похорон, по решению родственников, до последнего времени оставалось в секрете.
Причиной смерти, по словам Сташкевича, стали "возраст и болезни".
Жванецкий скончался 6 ноября 87-м году жизни.
Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр, в 2012 году стал Народным артистом России.
Встреча с Аркадием Райкиным, который в 1963 году приехал на гастроли в Одессу, стала для Жванецкого судьбоносной. После гастролей Райкин включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр (ЛТМ), который он тогда возглавлял, произведения Жванецкого. В 1964 году Жванецкий стал заведующим литературной части ЛТМ. Совместно с Райкиным была поставлена программа "Светофор", в которой впервые прозвучали популярные миниатюры "Авас", "Век техники" и "Дефицит" авторства Жванецкого.
В том же году известность получил монолог "В Греческом зале", включенный в спектакль Райкина "Плюс-минус". В период работы в театре Райкина, творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трёхсот миниатюр и монологов. Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре "Эрмитаж", где приобрёл популярность.
С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи". С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране" ("Россия-1", ВГТРК). По его произведениям, которые он исполнял на телевидении, созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса", "Год за два", "Встречи на улицах".
В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
В октябре 2020 года Жванецкий принял решение уйти со сцены из-за возраста.
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