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Здравоохранение 09.11.2020 16:58

Иран впервые с начала пандемии зарегистрировал более 10 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В Иране за последние сутки зарегистрировали более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 458 летальных исходов, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя Минздрава Симу Садат Лари.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 692,9 тыс. человек, 525,6 тыс. из них выписаны из больниц.

Всего в Иране провели более 5,2 млн тестов на коронавирус. Умерли 38,7 тыс. инфицированных.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]