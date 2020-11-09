Иран впервые с начала пандемии зарегистрировал более 10 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В Иране за последние сутки зарегистрировали более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 458 летальных исходов, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя Минздрава Симу Садат Лари.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 692,9 тыс. человек, 525,6 тыс. из них выписаны из больниц.

Всего в Иране провели более 5,2 млн тестов на коронавирус. Умерли 38,7 тыс. инфицированных.