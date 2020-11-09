Минобороны Азербайджана показало видеокадры из освобожденного от оккупации города Шуша

Министерство обороны Азербайджана в понедельник продемонстрировало видеокадры из города Шуша, освобожденного от армянской оккупации.

На видеокадрах видны город, как в нем развивается флаг Азербайджана.

https://youtu.be/So7e9mRblfY

Кроме этого, при въезде на главных воротах города сняты все надписи на армянском языке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации. "С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!", - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Глава государства поздравил азербайджанский народ с этим событием.

"Я хочу поздравить от всего сердца всех азербайджанцев, всех шушинцев. Шуша, находящаяся под оккупацией 28 с половиной лет, сейчас освобождена. Мы возвратились в Шушу", - заявил Алиев.

По словам Алиева, Шуша занимает особое место в истории Азербайджана.

"Веками азербайджанцы, жили, возводили и творили в Шуше. Шуша является жемчужиной не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Но подлый враг, оккупировав Шушу, нанес большой удар по нашему культурному наследию. Наши исторические памятники, наши мечети были разрушены и оскорблены. Сейчас мы вернулись в Шушу, и все наши исторические памятники и мечети будут восстановлены. Снова спустя 28 лет в Шуше зазвучит азан. Шуша, мы вернулись!", - заявил Алиев.

Н.Аббасова