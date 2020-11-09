Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 09.11.2020 17:02

Минобороны Азербайджана показало видеокадры из освобожденного от оккупации города Шуша

Министерство обороны Азербайджана в понедельник продемонстрировало видеокадры из города Шуша, освобожденного от армянской оккупации.

На видеокадрах видны город, как в нем развивается флаг Азербайджана.

https://youtu.be/So7e9mRblfY

Кроме этого, при въезде на главных воротах города сняты все надписи на армянском языке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября заявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации. "С огромным чувством гордости я заявляю, что город Шуша освобожден от армянской оккупации. Шуша наша! Карабах наш!", - заявил Алиев в воскресенье в обращении к азербайджанскому народу.

Глава государства поздравил азербайджанский народ с этим событием.

"Я хочу поздравить от всего сердца всех азербайджанцев, всех шушинцев. Шуша, находящаяся под оккупацией 28 с половиной лет, сейчас освобождена. Мы возвратились в Шушу", - заявил Алиев.

По словам Алиева, Шуша занимает особое место в истории Азербайджана.

"Веками азербайджанцы, жили, возводили и творили в Шуше. Шуша является жемчужиной не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Но подлый враг, оккупировав Шушу, нанес большой удар по нашему культурному наследию. Наши исторические памятники, наши мечети были разрушены и оскорблены. Сейчас мы вернулись в Шушу, и все наши исторические памятники и мечети будут восстановлены. Снова спустя 28 лет в Шуше зазвучит азан. Шуша, мы вернулись!", - заявил Алиев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШУША, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ВИДЕОКАДРЫ


Похожие новости


В Шуше больше никогда не будет армянских оккупантов - Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь» Азербайджан никогда не соглашался на возвращение 5 районов вокруг Карабаха с возможностью замораживания конфликта - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]