Украина вводит карантин выходного дня

Режим карантина по выходным дням будет введен в Украине на несколько недель, он поможет избежать увеличения количества больных коронавирусной инфекцией Covid-19 и даст время на расширение медицинской базы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом, мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек", - сказал Зеленский на селекторном совещании с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.

"Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - добавил глава государства.

Отмечается, что всего планируется дополнительно обеспечить около 100 тыс. коек.

Кроме того, на совещании президенту доложили, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" начали прием ургентных больных без COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Это добавило около 5 тыс. коек.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за минувшую неделю пациентов с коронавирусом начали принимать ещё 10 больниц. Количество коек для таких пациентов было увеличено на 4400 мест.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что по сейчас происходит закупка кислородных концентратов и лицензирование компаний, которые производят медицинский кислород. Дополнительно было лицензировано 16 таких предприятий.

Зеленский также поинтересовался работой горячей линии по коронавирусу, запущенной Минздравом Украины. Степанов сообщил, что 53% обратившихся, имели вопросы о семейных врачей. В основном они касались невозможности связаться со своим семейным врачом, того, что человек не имеет семейного врача, невозможности отправить мобильную бригаду. Глава Минздрава заверил, что все обращения тщательно отрабатываются.

Ранее в понедельник заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что украинские клиники с понедельника перестают принимать пациентов на плановые операции, переходят только на лечение больных с COVID-19.

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и исключительно больных коронавирусом", - сказал он на брифинге по результатам селекторных совещаний с регионами Украины в понедельник.

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших - 2 тыс. 277, умерли 115 пациентов, сообщил ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Днем ранее, 8 ноября в Украине было зафиксировано 9 397 новых случаев инфицирования COVID-19; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 тыс. 721 заболевших, 5 ноября - 9 тыс. 850 новых случаев заболевания.

Число инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 тыс. 018 человек, 8 тыс. 565 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 209 тыс. 143.