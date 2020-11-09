В Азербайджане зафиксировано 635 новых случаев заражения COVID-19, 12 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 635 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 66 тыс. 46, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1663 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 12 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 852.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 49 тыс. 411 человек (+503 за сутки).

В настоящее время активными больными (в том числе проходящих лечение на дому - ИФ) являются 15 тыс. 783 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 13,29 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 447 тыс. 585 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова