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ТЭК 09.11.2020 17:57

Нефть дорожает более чем на 10% на новостях о вакцине Pfizer, Brent - $43,41 за баррель

Цены на нефть поднимаются более чем на 10% в ходе торгов в понедельник, ускорив рост на новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:23 в понедельник составляет $43,45 за баррель, что на $4 (10,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,19 за баррель, что на $4,05 (10,9%) выше уровня предыдущей сессии.

Поддержку котировкам в понедельник оказали результаты президентских выборов в США, указывающие на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Кроме того, оптимизма добавили сообщения о том, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и германской BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]