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Дальнее зарубежье 09.11.2020 22:30

В ЕС рассчитывают на отношения в духе сотрудничества с новой администрацией США

В Евросоюзе ожидают, когда избранный президент США Джо Байден приступит к своим полномочиям, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Он напомнил поздравление Байдену от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором она в качестве общих целей ЕС и США назвала борьбу против COVID-19 и против климатических изменений, развитие цифровых технологий, усиление совместной безопасности и реформу многосторонней международной системы. "Это уже дает приоритетные идеи для первых контактов, которые мы будем устанавливать с Джо Байденом и его командой", - пояснил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы рассчитываем работать с новой администрацией и новым конгрессом, чтобы вместе дать по возможности наилучшие ответы по всему комплексу вызовов, которым мы вместе противостоим. И ясно, что речь идет не только о нас, что касается нашей возможности работать совместно. Это также зависит от американской стороны, а Соединенные Штаты имеют свою собственную институциональную систему, которую тоже надо учитывать относительно наших возможностей работать вместе над той или иной темой", - подчеркнул Мамер.

В свою очередь Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС, в ответ на просьбу прокомментировать поздравление Байдену от имени Жозепа Борреля, в котором тот указал на ожидания ЕС возможности работать вместе с новой администрацией для восстановления партнерства, заявил: "Мы ожидаем отношений с новой администрацией в духе сотрудничества, основанного на принципах, которые мы разделяем".

"Среди прочего, это отношения в многосторонних рамках. Это надежда на обновленное партнерство с целью быть способными противостоять всем вызовам сегодняшнего мира", - сказал представитель Борреля.

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Тэги: ЕС, США, ОТНОШЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]