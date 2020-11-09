В ЕС рассчитывают на отношения в духе сотрудничества с новой администрацией США

В Евросоюзе ожидают, когда избранный президент США Джо Байден приступит к своим полномочиям, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Он напомнил поздравление Байдену от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором она в качестве общих целей ЕС и США назвала борьбу против COVID-19 и против климатических изменений, развитие цифровых технологий, усиление совместной безопасности и реформу многосторонней международной системы. "Это уже дает приоритетные идеи для первых контактов, которые мы будем устанавливать с Джо Байденом и его командой", - пояснил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы рассчитываем работать с новой администрацией и новым конгрессом, чтобы вместе дать по возможности наилучшие ответы по всему комплексу вызовов, которым мы вместе противостоим. И ясно, что речь идет не только о нас, что касается нашей возможности работать совместно. Это также зависит от американской стороны, а Соединенные Штаты имеют свою собственную институциональную систему, которую тоже надо учитывать относительно наших возможностей работать вместе над той или иной темой", - подчеркнул Мамер.

В свою очередь Петер Стано, представитель главы дипломатии ЕС, в ответ на просьбу прокомментировать поздравление Байдену от имени Жозепа Борреля, в котором тот указал на ожидания ЕС возможности работать вместе с новой администрацией для восстановления партнерства, заявил: "Мы ожидаем отношений с новой администрацией в духе сотрудничества, основанного на принципах, которые мы разделяем".

"Среди прочего, это отношения в многосторонних рамках. Это надежда на обновленное партнерство с целью быть способными противостоять всем вызовам сегодняшнего мира", - сказал представитель Борреля.