Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за ситуации в Карабахе

Около 20 оппозиционных партий Армении выступили с совместным заявлением, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства.

"С целью предотвращения необратимых потерь требуем добровольного отстранения ответственного за создавшуюся катастрофическую ситуацию премьер-министра Пашиняна и его правительства без потрясений. Требуем безотлагательного создания нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", - говорится в распространенном в понедельник заявлении, подписанном 17 оппозиционными партиями.

В нем отмечается, что заявление продиктовано императивом существования Армении и Нагорного Карабаха и уверенностью, что "в новой ситуации несокрушимая армянская армия и объединенный армянский народ смогут обеспечить победоносный прорыв на поле боя".

Авторы заявления подчеркнули, что в дни войны выступили с множеством предложений властям, призывая их совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, которые остались без ответа.

"Война жестокая, потери безвозвратные, тяжелые. Как государство, мы, народ, стоим перед решающей вехой, требующей решительных действий. Между тем шаги, предпринимаемые политической властью, несоизмеримы с угрозой выживания нашего народа. В этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность, противостоять внутренним и внешним вызовам. Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти", - говорится в заявлении.

В числе подписавших заявление партий - руководимая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия, "Дашнакцутюн", возглавляемая экс-директором СНБ Артуром Ванецяном партия "Родина", возглавляемая Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".