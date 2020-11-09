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Карабахский конфликт 09.11.2020 21:27

Большинство россиян допускает ухудшение отношений с Турцией из-за ее активной роли в карабахском конфликте - опрос

Почти две трети россиян, знающих о причастности Турции к нагорно-карабахскому конфликту, считают возможным ухудшение отношений между Москвой и Анкарой, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в понедельник в "Интерфакс".

"Об активной роли Турции в карабахском конфликте знают или слышали 60% россиян. 38% считают, что это может повлиять на российско-турецкие отношения, причем в худшую сторону (мнения, что они могут улучшиться, придерживаются 2% опрошенных)", - свидетельствуют данные опроса.

По данным ФОМ, 9% всех участников опроса, или почти каждый десятый респондент, знающий о причастности Турции к данному конфликту, не видят в этом никаких рисков для российско-турецких отношений, 11% всех опрошенных не знают, как вовлеченность Анкары в карабахский конфликт может отразиться на отношениях с Москвой.

Опрос показал, что 71% россиян одинаково относятся к обеим сторонам конфликта. Симпатизирующих армянской стороне оказалось втрое больше тех, чьи симпатии на стороне Азербайджана - 10% и 3% респондентов соответственно.

По данным исследования, 90% россиян знают о конфликте в Карабахе, 39% респондентов полагают, что военное противостояние начинает затихать, 30% участников опроса считают, что оно продолжится, каждый пятый (21%) не знает, чего ждать.

Всероссийский опрос был проведен 23-25 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]