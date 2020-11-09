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Карабахский конфликт 09.11.2020 21:46

Военный успех Азербайджана ставит по сомнение необходимость МГ ОБСЕ - военный эксперт

Азербайджанская армия вряд ли пойдет на штурм Ханкенди, но постарается его блокировать, считает военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Полагаю, что штурма Степанакерта не будет. Его блокируют со всех сторон. После этого может начаться переговорный процесс", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Для Азербайджана сейчас важнее взять под свой контроль Лачинский коридор и нанести урон вооруженным силам Карабаха и Армении", - отметил Ивашов.

Военный успех, которого добилась армия Азербайджана, ставит по сомнение необходимость дальнейшего существования Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, полагает эксперт.

"Это было весьма аморфное образование, и оно ничего не предприняло. Минская группа просто устранилась, поскольку не знает, с кем вести урегулирование. И желания большего в Минской группе ни у кого нет, включая Россию", - сказал Ивашов.

"Карабах - непризнанная республика, все умыли руки. Минская группа не брала в рассмотрение вопрос об агрессивном участии Турции в карабахском конфликте. С Турцией никто не хочет связываться - ни Россия, ни западные страны - эти не хотят портить отношения в рамках НАТО", - заявил он.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта не закончатся, пока Армения не освободит все оккупированные территории, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция поддерживает операцию армии Азербайджана в Карабахе.

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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ОБСТАНОВКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]