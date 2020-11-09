Военный успех Азербайджана ставит по сомнение необходимость МГ ОБСЕ - военный эксперт

Азербайджанская армия вряд ли пойдет на штурм Ханкенди, но постарается его блокировать, считает военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
"Полагаю, что штурма Степанакерта не будет. Его блокируют со всех сторон. После этого может начаться переговорный процесс", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Ивашов, в прошлом - начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.
"Для Азербайджана сейчас важнее взять под свой контроль Лачинский коридор и нанести урон вооруженным силам Карабаха и Армении", - отметил Ивашов.
Военный успех, которого добилась армия Азербайджана, ставит по сомнение необходимость дальнейшего существования Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, полагает эксперт.
"Это было весьма аморфное образование, и оно ничего не предприняло. Минская группа просто устранилась, поскольку не знает, с кем вести урегулирование. И желания большего в Минской группе ни у кого нет, включая Россию", - сказал Ивашов.
"Карабах - непризнанная республика, все умыли руки. Минская группа не брала в рассмотрение вопрос об агрессивном участии Турции в карабахском конфликте. С Турцией никто не хочет связываться - ни Россия, ни западные страны - эти не хотят портить отношения в рамках НАТО", - заявил он.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.
Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта не закончатся, пока Армения не освободит все оккупированные территории, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция поддерживает операцию армии Азербайджана в Карабахе.
Число нефтегазовых установок в мире упало в октябре до нового минимума - Baker Hughes
Роснедра 24 декабря проведут аукцион на Тюлений нефтегазовый участок на Каспии
Norwegian Air предупредила о неопределенности своего будущего, акции упали
Вакцина компании Pfizer от COVID-19 показала более чем 90% эффективность - производители
Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Захаровым и Волчек
Темп распространения коронавируса в мире замедляется после антирекорда в пятницу
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
Против терроризма нет чудодейственного средства, нужен обширный комплекс мер - глава Евросовета
Украина вводит карантин выходного дня
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Специальный тариф для учителей от Bakcell
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Кянан Наджафова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью