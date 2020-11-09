Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 38.79 -0.36 Brent 40.93 -0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 09.11.2020 20:11

Президент Азербайджана объявил об освобождении из армянской оккупации еще 48 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанская армия освободила из оккупации ВС Армении еще 48 населенных пунктов и 8 высот, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации 8 сел Ходжавендского, 3 села Ходжалинского, 10 сел Физулинского, 3 села, один поселок и 8 высот Зангиланского районов, 8 сел Джебралильского , 12 сел Губадлинского и 3 села Лачинского района", - написал глава Азербайджана в своем аккаунте в Twitter.

Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации около 300 населенных пунктов, включая 5 городов: Шуша, Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ДЕОКУПАЦИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана объявил об освобождении от армянской оккупации еще 23 населенных пунктов в Карабахе Эта историческая победа одержана нами на поле боя, а не за столом переговоров - Алиев Алиев создал госкомиссию для оценки ущерба, нанесенного инфраструктуре, населению и бизнесу в Азербайджане со стороны армянских военных В Армении понимают, что признание независимости Карабаха, не оставит места для переговоров - президент Азербайджана Баку ждет от премьера Армении заявления об освобождении Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов - президент Азербайджана Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации еще 7 населенных пунктов в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]