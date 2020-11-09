Президент Азербайджана объявил об освобождении из армянской оккупации еще 48 населенных пунктов в Карабахе

Азербайджанская армия освободила из оккупации ВС Армении еще 48 населенных пунктов и 8 высот, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Доблестная Азербайджанская Армия освободила от оккупации 8 сел Ходжавендского, 3 села Ходжалинского, 10 сел Физулинского, 3 села, один поселок и 8 высот Зангиланского районов, 8 сел Джебралильского , 12 сел Губадлинского и 3 села Лачинского района", - написал глава Азербайджана в своем аккаунте в Twitter.
Таким образом, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта освободили от армянской оккупации около 300 населенных пунктов, включая 5 городов: Шуша, Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.
Н.Аббасова
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