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Регион 09.11.2020 20:29

Два человека погибли при падении российского вертолета у села Ерасх рядом с границей с Азербайджаном - МЧС Армении

Российский вертолет упал на юге Армении, по предварительным данным, два человека, погибли, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

"Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Ерасх - Паруйр Севак, в ущелье, упал российский вертолет и сгорел. На место выехали оперативная спасательная группа", - сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно сообщению, по предварительным данным, два человека погибли.

Село Ерасх находится на границе с Азербайджаном на юге Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]