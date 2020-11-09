Два человека погибли при падении российского вертолета у села Ерасх рядом с границей с Азербайджаном - МЧС Армении

Российский вертолет упал на юге Армении, по предварительным данным, два человека, погибли, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
"Сегодня в 18:39 получен сигнал о том, что на участке сел Ерасх - Паруйр Севак, в ущелье, упал российский вертолет и сгорел. На место выехали оперативная спасательная группа", - сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно сообщению, по предварительным данным, два человека погибли.
Село Ерасх находится на границе с Азербайджаном на юге Армении.
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