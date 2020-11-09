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Карабахский конфликт 09.11.2020 20:40

Москва планирует более активно участвовать в урегулировании карабахского конфликта, вмешиваться в него не собирается - МИД РФ

Россия настроена более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, однако вмешиваться в него не собирается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия планирует более активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. Как вы знаете, проходят дипломатические контакты и усилия на протяжении всего этого времени, как конфликт опять перешёл в горячую фазу. Мы используем все возможности, которые есть, чтобы ситуация была урегулирована, а стороны сели за стол переговоров", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она подчеркнула, что для урегулирования ситуации есть "только один путь - использование политико-дипломатических инструментов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]