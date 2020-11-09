Москва планирует более активно участвовать в урегулировании карабахского конфликта, вмешиваться в него не собирается - МИД РФ

Россия настроена более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, однако вмешиваться в него не собирается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия планирует более активно участвовать не в конфликте, а в его урегулировании. Как вы знаете, проходят дипломатические контакты и усилия на протяжении всего этого времени, как конфликт опять перешёл в горячую фазу. Мы используем все возможности, которые есть, чтобы ситуация была урегулирована, а стороны сели за стол переговоров", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она подчеркнула, что для урегулирования ситуации есть "только один путь - использование политико-дипломатических инструментов".